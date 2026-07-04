Canada-Maroc: les supporters marocains donnent le ton à Houston (VIDEO)

Houston a vibré cette nuit au rythme des supporters marocains. À quelques heures du choc entre le Maroc et le Canada en huitième de finale, les fans des Lions de l’Atlas se sont massivement rassemblés aux abords de l’hôtel de l’équipe nationale pour afficher leur soutien dans une ambiance exceptionnelle.

Dans les rues de Houston, les célébrations se sont multipliées jusque tard dans la nuit. Chants des supporters, drapeaux marocains agités avec ferveur, feux d’artifice et téléphones braqués pour immortaliser chaque instant : l’atmosphère était à son comble. Les supporters des Lions de l’Atlas ont transformé les alentours de l’hôtel en véritable marée rouge et verte, donnant un aperçu de la ferveur qui accompagne la sélection marocaine durant cette Coupe du monde 2026.

L’ambiance a atteint son paroxysme avec des chants repris en chœur par les supporters venus encourager les hommes de Mohammed Ouhabi avant cette rencontre décisive face au Canada. Une démonstration de passion qui témoigne de l’attachement du public marocain à son équipe nationale.

Cet incroyable élan populaire offre déjà un avant-goût de l’ambiance qui attend les deux sélections au Houston Stadium pour cette confrontation des huitièmes de finale.

À quelques heures de ce rendez-vous très attendu, les Lions de l’Atlas peuvent compter sur un soutien sans faille de leurs supporters, déterminés à pousser leur équipe vers une qualification en quart de final.

D.Y