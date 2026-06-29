Robert Lewandowski s’engage en MLS

L’attaquant polonais Robert Lewandowski, arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone, a signé jusqu’en 2028 avec le Chicago Fire, qui évolue dans le championnat nord-américain, a annoncé lundi le club étasunien.

Formé à Varsovie, passé par Dortmund, le buteur polonais, âgé de 37 ans, est l’un des attaquants les plus prolifiques de sa génération.

Troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (109 buts) derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il a joué à la pointe de l’attaque du Bayern Munich pendant huit saisons (2014-2022) avant de rejoindre le FC Barcelone (2022-2026).

« Le buteur prolifique arrive en Major League Soccer (MLS) avec l’une des carrières les plus illustres de ce sport, ayant inscrit plus de 700 buts en sélection nationale ou dans des clubs européens de premier plan », souligne le Chicago Fire dans un communiqué.

Absent du Mondial – la Pologne a été battue par la Suède en barrages qualificatifs -, il rejoint un championnat où plusieurs grands noms du football évoluent déjà, à commencer par Lionel Messi (Inter Miami) ou Hugo Lloris (Los Angeles FC) et va y retrouver une vieille connaissance des pelouses espagnoles, le Français Antoine Griezmann, qui va jouer pour Orlando (Floride).

Machine à buts

Surnommé LewanGOALski, véritable machine à buts, l’international polonais (167 sélections, 89 buts) a terminé à huit reprises en tête du classement des meilleurs buteurs, que ce soit en Bundesliga allemande ou en Liga espagnole.

En Bavière, il a notamment remporté une Ligue des champions (2020), huit championnats d’Allemagne et une Coupe du monde des clubs (2020), inscrivant 344 buts en 374 matches toutes compétitions confondues.

Lors des quatre saisons suivantes, dans un Barça où il devait tenter de compenser le départ de Messi dans un contexte financier difficile pour le club catalan, il a marqué 119 buts en 191 rencontres toutes compétitions confondues et remporté trois Liga (2023, 2025 et 2026) et la Coupe du Roi en 2025.

« Après quatre années riches en défis et en efforts, il est temps pour moi de passer à autre chose », avait-il expliqué mi-mai sur Instagram dans un message annonçant qu’il ne prolongerait pas son séjour au Barça.

Le club de Chicago, qui n’est jamais allé au-delà du premier tour des play-offs de la MLS depuis 2010, est actuellement troisième de la conférence Est du championnat, qui marque une pause le temps du Mondial.

« Nous nous sommes donné pour mission de bâtir un club de classe mondiale qui inspire la grandeur, unisse Chicago et remporte des titres. Robert incarne ces valeurs et représente les standards que cette ville mérite: un champion et un compétiteur », a commenté l’entraîneur du Fire et directeur du football, Gregg Berhalter, ex-sélectionneur de l’équipe des Etats-Unis.