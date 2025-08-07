Thomas Müller rejoint son nouveau club

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant allemand Thomas Müller a officiellement rejoint mercredi le club canadien des Vancouver Whitecaps FC, a annoncé la franchise de Major League Soccer (MLS) dans un communiqué.

Âgé de 35 ans, le champion du monde 2014 s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2025, avec une option pour 2026, a précisé le club.

« J’ai hâte de venir à Vancouver pour aider cette équipe à remporter le championnat », a déclaré Müller, cité dans le communiqué.

Un temps pressenti au Los Angeles FC, Müller atterrit finalement au Canada, chez les Whitecaps, actuellement deuxièmes de la conférence Ouest en MLS, à un point du leader San Diego mais avec un match disputé en moins.

Müller avait rejoint le centre de formation du Bayern Munich à l’âge de 10 ans, à l’été 2000. Sa fidélité et ses plus de 750 matches officiels ont fait de lui une véritable légende du club, avec lequel il a glané 33 trophées dont deux Ligue des champions.

S.L