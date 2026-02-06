Real Madrid : une prolongation en vue pour Brahim Diaz ?

Selon Foot Mercato, le Real Madrid s’apprête à prolonger le contrat de Brahim Diaz. L’international marocain, actuellement lié au club madrilène jusqu’en 2027, pourrait ainsi voir son bail étendu dans les prochaines semaines.

Arrivé avec de grandes ambitions, Brahim Diaz peine toutefois à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l’effectif merengue. Confronté à une concurrence féroce dans le secteur offensif, il doit souvent se contenter d’un temps de jeu limité et d’un rôle secondaire.

Malgré cette situation, la direction du Real Madrid semble déterminée à poursuivre l’aventure avec le joueur marocain. Cette prolongation viserait à sécuriser un profil jugé prometteur, apprécié pour sa créativité, sa polyvalence et sa capacité à apporter des solutions en cours de match.

Une question demeure toutefois centrale : cette prolongation est-elle réellement la meilleure option pour Brahim Diaz ? À 26 ans, le joueur pourrait être tenté de relever un nouveau défi dans un club où il bénéficierait de davantage de responsabilités et de continuité, éléments essentiels pour poursuivre sa progression.

Brahim Diaz devra ainsi trancher entre la sécurité d’un club prestigieux et l’opportunité de s’imposer comme un élément clé dans un environnement plus favorable à son épanouissement.