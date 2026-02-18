Ramadan: les prix des tomates s’envolent

Les prix des tomates ont enregistré une hausse importante dans la majorité des marchés du Maroc, à l’occasion du mois de Ramadan. Le coût du kilo a atteint 8 dirhams, ce qui a suscité la colère des consommateurs.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a assuré que les prix des tomates sont actuellement instables en raison des conditions météorologiques que le pays traverse, ce qui entraîne des fluctuations.

Et d’ajouter qu’il est difficile de prévoir l’évolution des prix des tomates durant le mois de Ramadan, ceux-ci étant sujets à des variations fréquentes. Notre source a enfin souligné que les tomates sont fortement consommées par les Marocains pendant le Ramadan, en raison de leur utilisation dans de nombreux plats traditionnels du mois sacré.

H.M.