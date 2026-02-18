Elections: Abdelilah Benkirane tacle Driss Lachgar

Abdelilah Benkirane a taclé Driss Lachgar qui a affirmé récemment que toutes les conditions seraient réunies pour permettre à l’USFP de diriger le prochain gouvernement.

S’exprimant devant les membres du PJD lors de la réunion du Conseil national, tenue le week-end dernier, le chef du parti de la Lampe a tourné en dérision les ambitions du patron de l’USFP de remporter les prochaines élections, assurant sur un ton sarcastique qu’il avait « envisagé de se retirer de la vie politique en entendant de tels propos ».

« Si un tel personnage ambitionne de devenir chef du gouvernement, c’est toute la politique qu’il faudrait remettre en question », a-t-il précisé.

S’exprimant devant les militants de son parti dans la région de Casablanca-Settat, Driss Lachgar avait en effet assuré que l’USFP disposait de tous les atouts politiques et organisationnels nécessaires pour conduire l’Exécutif lors de la prochaine législature.

« Les USFPistes sont capables de reprendre la tête de la scène politique lors de la prochaine étape, à condition d’y croire », avait-il déclaré, insistant sur l’importance du facteur numérique. « Sans un poids électoral suffisant, nous ne pourrons ni influencer les décisions, ni contribuer au développement, ni former un groupe parlementaire capable de nous permettre de diriger le paysage politique », avait-il conclu.

N.M.