Exclu. Éric Gerets : « Je ne serai pas surpris si le Maroc battait la France »

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L’entraîneur belge Éric Gerets estime que la sélection nationale possède tous les atouts nécessaires pour s’imposer face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Selon lui, la supériorité des Bleus sur le papier ne doit pas occulter la force des Lions de l’Atlas.

Dans des déclarations exclusives accordées à Le Site info Sport au sujet du choc très attendu entre le Maroc et la France, l’ancien sélectionneur national a affiché sa confiance dans les capacités des Lions de l’Atlas.

« La France est une équipe très forte, mais il en va de même pour le Maroc. Je ne serais pas surpris si le Maroc remportait ce match », a déclaré Éric Gerets.

Et d’ajouter : « Il est vrai que la France part favorite, mais le Maroc est bien plus qu’un simple outsider. Je souhaite bonne chance à Mohamed Ouahbi et à l’équipe. »

Éric Gerets avait dirigé la les Lions de l’Atlas entre 2010 et 2012, participant notamment avec le Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations 2012, organisée au Gabon et en Guinée équatoriale.

A noter que le quart de finale entre le Maroc et la France est prévu jeudi prochain à 21h00 au stade Gilette, à Boston.

Hamza El Amine (avec N.M.)