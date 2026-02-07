La terre a tremblé ce samedi dans la province d’Al Hoceima

Le directeur de l’Institut National de Géophysique, Nasser Jebbour, a annoncé qu’un séisme de magnitude de 3,8 sur l’échelle de Richter a été signalée ce samedi, vers 1h16, dans la région de Taourirt, relevant de la province d’Al Hoceïma.

Dans une déclaration accordée à Le Site info, Nasser Jebbour a précisé que la secousse avait été ressentie par certains habitants de la région.

Il a rappelé que la province d’Al Hoceïma a enregistré, ces dernières années, plusieurs secousses de magnitudes variables, en raison de sa situation dans une zone à activité sismique continue depuis 2021.