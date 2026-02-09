Coupe Davis : le Maroc s’incline face à la Colombie malgré un Reda Bennani des grands jours (VIDEO)

Le Maroc s’est incliné face à la Colombie (3-1) lors de la rencontre comptant pour les barrages de Coupe Davis menant au groupe 1. Malgré la défaite, les tennismen marocains ont affiché un visage combatif et n’ont vraiment pas démérité face à une formation colombienne solide et plus expérimentée.

La grande satisfaction côté marocain est venue de Reda Bennani. Le jeune joueur de 18 ans a confirmé tout son potentiel en livrant une prestation de très haut niveau. Inspiré et déterminé, Bennani a remporté son premier match avec maîtrise, faisant preuve d’une belle maturité dans les moments importants. Opposé ensuite au Colombien Nicolas Mejia, classé 177e mondial, il s’est battu avec courage avant de s’incliner en trois sets accrochés, laissant entrevoir un avenir très prometteur.

La rencontre s’est toutefois achevée dans une atmosphère tendue. Après la fin du match, des provocations sont venues du camp colombien en direction du public marocain. La situation a rapidement dégénéré, certains supporters réagissant en jetant des bouteilles d’eau sur le court central de l’USM, obligeant les organisateurs à intervenir pour calmer les esprits.

Malgré ce revers et ces incidents regrettables, cette confrontation aura permis aux jeunes joueurs marocains de mesurer les progrès. Ce match confirme l’émergence d’une nouvelle génération capable de rivaliser à l’international.