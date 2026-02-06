Non, Walid Regragui n’a pas démissionné (FRMF)

A la Une

Plusieurs rumeurs ont circulé ces dernières heures selon lesquelles Walid Regragui aurait démissionné de son poste de sélectionneur national.

La FRMF a toutefois démenti ces rumeurs, soulignant que ces allégations sont totalement fausses.

«La Fédération Royale Marocaine de Football dément catégoriquement les informations relayées par certains médias concernant la prétendue démission de l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui», précise-t-on dans le site de l’instance.

H.M.