Sidi Kacem sous vigilance après la crue de Oued Sebou

Les opérations d’évacuation des citoyens se sont poursuivies, dimanche dans la commune d’Al Haouafate relevant de la province de Sidi Kacem, au profit de plusieurs douars, dans le cadre de la mobilisation maximale des autorités provinciales et locales, suite à la montée des eaux de l’Oued Sebou.

Les efforts des autorités locales ont porté sur l’exécution d’opérations d’évacuation préventives et rapides des familles résidant dans les zones avoisinant les rives de l’Oued, notamment dans les douars « Lahmidiyine », « Drarsa », « Laazib » et « Sahraoui », où les habitants ont été transférés vers des zones sûres et équipées.

Ces opérations ont mobilisé des éléments des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile et des Forces auxiliaires, en étroite coordination avec les autorités provinciales et locales, afin d’encadrer et d’assurer le bon déroulement des opérations de transfert des citoyens, tout en mettant à disposition les moyens logistiques et les ressources humaines nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Selon les autorités locales, parallèlement aux mesures d’évacuation, des aides alimentaires de base seront distribuées au profit des populations cernées par les eaux, suite à la coupure de certains axes routiers. Ces zones ne sont pas directement menacées par les inondations, mais sont enclavées en raison de la montée des eaux.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre du plan d’urgence mis en œuvre dans la province de Sidi Kacem, en vue de sécuriser les zones vulnérables et prévenir les répercussions des récentes perturbations météorologiques sur la population rurale et les infrastructures.

Les autorités provinciales et locales demeurent en état de vigilance maximale afin de suivre l’évolution de la situation de l’Oued Sebou et d’intervenir immédiatement pour apporter l’assistance nécessaire aux populations en cas de besoin.

