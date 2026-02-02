Alerte météo rouge: fortes pluies et chutes de neige à partir de ce lundi au Maroc (Villes)

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige à partir de 1500m, de fortes rafales de vent et un temps froid sont prévus, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses (100 à 150 mm) sont attendues mercredi de 00h00 à 23h00 à Chefchaouen, M’Diq-Fnideq, Tetouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache et Fahs-Anjra, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène (40-80 mm) concernera, de lundi à 10h30 à mardi à 12h00, les provinces de M’Diq-Fnideq, Tetouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taounate et Al Hoceima, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, de fortes pluies parfois orageuses (25-40 mm) toucheront Sidi Kacem, Kénitra, Ifrane, Taza, Moulay Yaacoub, Sefrou, Fès, Khenifra, El Hajeb, Meknès, Beni Mellal, Azilal, Salé, Rabat, Khemisset et Sidi Slimane, ainsi que (40-60 mm) concerneront mercredi de 00h00 à 23h00, les provinces d’Al Hoceima, Taounate, Taza et Kénitra.

Par ailleurs, des chutes de neige (40-60 cm) à partir de 1500m sont attendues de lundi (14h00) à mercredi (12h00) à Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt, Beni Mellal, Khenifra et Tinghir et entre 10 et 40 cm seront enregistrées dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Ouarzazate, Chefchaouen et Al Hoceima.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont prévues lundi de 10h30 à 23h00 dans les provinces de Taza, Jerada, Figuig, Guercif, Boulemane, Midelt, Taourirt et Nador. Le même phénomène est prévu mardi de 00h00 à 20h00 dans les provinces de Boulemane, Sefrou, Taroudant, Ifrane, Tinghir, Figuig, Tata, Ouarzazate et Midelt.

De fortes rafales de vent (75 à 100 km/h) sont attendues, de mardi (20h00) à mercredi (23h00) dans les provinces de M’Diq-Fnideq, Tetouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Taounate, Guercif, Al Hoceima, Moulay Yaacoub, Sefrou, Fès, Boulemane, Midelt, Ifrane, El Hajeb, Meknès, Khemisset, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Jerada, Figuig, Driouch, Berkane, Sidi Slimane, Kenitra et Sidi Kacem.

Un temps froid (-06/00 °C) est également attendu mardi dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Tinghir, Midelt et Ouarzazate.

S.L.