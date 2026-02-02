Barça: Raphinha forfait une semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant brésilien du FC Barcelone, Raphinha, sera indisponible pendant une semaine en raison d’une surcharge musculaire à l’adducteur droit, a annoncé lundi le club catalan.

« Raphinha présente une surcharge de l’adducteur de la jambe droite » a indiqué l’équipe blaugrana dans un message publié sur les réseaux sociaux. « Par précaution, il sera forfait pour le match contre Albacete et la période de récupération sera d’une semaine » a-t-elle précisé.

Gêné par des douleurs musculaires, l’ailier barcelonais avait été contraint de céder sa place à la pause lors de la victoire enregistrée samedi face à Elche (3-1).

Cette décision de précaution intervient alors que le joueur a déjà passé près de deux mois éloigné des terrains cette saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, marquée par deux rechutes successives, ce qui a incité le staff technique dirigé par Hansi Flick à la prudence.

Par ailleurs, le défenseur français Jules Koundé a repris l’entraînement collectif lundi. Le joueur n’avait pas terminé le match contre Elche en raison de crampes, sans gravité.

S.L.