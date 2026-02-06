Tennis. Coupe Davis: voici le programme complet

Casablanca s’apprête à revivre un moment fort de son histoire sportive. Après plus de vingt ans d’absence, la Coupe Davis, l’une des compétitions les plus emblématiques du tennis mondial, fait son grand retour dans la métropole. Le Maroc affrontera la Colombie dans un match décisif comptant pour le barrage d’accession au Groupe 1 mondial.

Les 7 et 8 février prochains, l’USM Tennis Club de Casablanca accueillera cet événement d’envergure, placé sous le signe de l’enjeu, de l’émotion et de la fierté nationale. Devant près de 2.000 supporters marocains attendus en tribunes, cette confrontation s’annonce intense et spectaculaire, bien au-delà d’un simple rendez-vous sportif.

Voici les résultats du tirage au sort :

Samedi 7 février

Reda Bennani vs Adria Soriano Barrera

Taha Baadi vs Nicolas Mejia

Dimanche 8 février :

Taha Baadi vs Nicolas Barrientos

Younes Lalami vs Juan Sebastian Gomez

Reda Bennani vs Nicolas Mejia

Taha Baadi vs Adria Soriano Barrera

Le programme complet :

Samedi 7 février

9h : ouverture des portes

10h30 : cérémonie de présentation des équipes

11h : match 1 (Simple) suivi du match 2 (Simple)

Dimanche 8 février :

8h : ouverture des portes

10h : match 3 (Double), match 4 (Simple) et match 5 (Simple)

