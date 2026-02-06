Tennis. Coupe Davis: voici le programme complet
Casablanca s’apprête à revivre un moment fort de son histoire sportive. Après plus de vingt ans d’absence, la Coupe Davis, l’une des compétitions les plus emblématiques du tennis mondial, fait son grand retour dans la métropole. Le Maroc affrontera la Colombie dans un match décisif comptant pour le barrage d’accession au Groupe 1 mondial.
Les 7 et 8 février prochains, l’USM Tennis Club de Casablanca accueillera cet événement d’envergure, placé sous le signe de l’enjeu, de l’émotion et de la fierté nationale. Devant près de 2.000 supporters marocains attendus en tribunes, cette confrontation s’annonce intense et spectaculaire, bien au-delà d’un simple rendez-vous sportif.
Voici les résultats du tirage au sort :
Samedi 7 février
Reda Bennani vs Adria Soriano Barrera
Taha Baadi vs Nicolas Mejia
Dimanche 8 février :
Taha Baadi vs Nicolas Barrientos
Younes Lalami vs Juan Sebastian Gomez
Reda Bennani vs Nicolas Mejia
Taha Baadi vs Adria Soriano Barrera
Le programme complet :
Samedi 7 février
9h : ouverture des portes
10h30 : cérémonie de présentation des équipes
11h : match 1 (Simple) suivi du match 2 (Simple)
Dimanche 8 février :
8h : ouverture des portes
10h : match 3 (Double), match 4 (Simple) et match 5 (Simple)
S.L.