Tarik Sektioui dans le viseur de la Syrie ? La Fédération répond

Anas Amou, le porte-parole de la Fédération syrienne de football, a réagi aux rumeurs liant Tarik Sektioui à la sélection de la Syrie.

Récemment, plusieurs médias avaient en effet rapporté que la Fédération syrienne souhaite s’attacher les services de Tarik Sektioui pour entraîner l’équipe nationale syrienne et lui aurait même formulé une offre officielle.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info Sport, Amou a balayé ces rumeurs d’un revers de main et souligné que la Fédération est actuellement liée par un contrat avec l’entraîneur espagnol José Lana.

«Tarik Sektioui est l’un des grands entraîneurs du football arabe qui a accompli de grands exploits. Il est donc bien connu et constitue un atout pour toute sélection qui s’attache ses services», précise notre source.

Et d’ajouter : «On est en contact avec certains entraîneurs maghrébins pour discuter de postes techniques vacants au sein de la fédération et des équipes nationales».

H.E