Les transferts de Youssef En-Nesyri et N’Golo Kanté tombent à l’eau !

Fenerbahçe a annoncé, ce mardi, l’échec du transfert de Youssef En-Nesyri et N’Golo Kanté à Al Ittihad.

Dans un communiqué, le club turc a indiqué : « Le club d’Al-Ittihad Jeddah a mené avec la plus grande rigueur les opérations de transfert des joueurs N’Golo Kanté et Youssef En-Nesyri, conformément au plan établi. »

Et de souligner: « À la demande du staff technique, des accords ont été conclus avec les joueurs, les examens médicaux nécessaires ont été effectués et les autorisations requises ont été obtenues. Le club a pleinement respecté l’ensemble de ses engagements, dans les délais impartis. Tous les documents relatifs à l’enregistrement des transferts ont été correctement et intégralement téléchargés sur le système durant la période réglementaire. »

Fenerbahçe précise toutefois qu’en raison d’une saisie incorrecte des informations dans le système de gestion des transferts (TMS) par Al Ittihad, « il a été impossible de finaliser les transferts durant la période d’enregistrement, indépendamment de notre volonté ». « En conséquence, nous avons demandé une prolongation du délai, mené les discussions nécessaires avec la FIFA et entrepris toutes les démarches requises pour résoudre le problème. Malgré cela, le club adverse n’a pas finalisé les transferts, sans fournir la moindre justification», assure le club turc.