Mercato hivernal: voici les principaux transferts des internationaux marocains

Rédaction N4 février 2026 - 14:01

Le mercato hivernal s’est distingué par plusieurs mouvements. Voici les principaux transferts des internationaux marocains:

– Yassir Zabiri de FC Famalicão (Portugal) vers Stade Rennais FC (France)

– Yassine Gessime de USL Dunkerque (France) vers RC Strasbourg (France)

– Naïm Byar de Bologne FC (Italie) vers Wydad Casablanca (Maroc)

– Amir Richardson de ACF Fiorentina (Italie) vers FC Copenhague (Danemark)

– Elias Akhomach prêté du Villarreal FC (Espagne) à Rayo Vallecano (Espagne)

– Youssef Belamri du Raja Casablanca (Maroc) vers Al Ahly (Egypte)

– Soufiane Boufal de l’Union Saint-Gilloise (Belgique) vers le Havre AC (France)

– Jawad El Yamiq de Al Najma SC (Arabie Saoudite) vers Real Saragosse (Espagne)

– Youssef En-Nesyri de Fenerbahçe SK (Turquie) vers Al-Ittihad Club (Arabie Saoudite)

– Aymen Barkok de Schalke 04 (Allemagne) vers Raja de Casablanca (Maroc)

– Ayoub El Amloud de Al-Khaldiya SC (Bahreïn) vers Raja de Casablanca (Maroc).

– Anas Zniti de Al-Wasl SC (EAU) vers RS Berkane (Maroc).

