Mercato hivernal: voici les principaux transferts des internationaux marocains
Le mercato hivernal s’est distingué par plusieurs mouvements. Voici les principaux transferts des internationaux marocains:
– Yassir Zabiri de FC Famalicão (Portugal) vers Stade Rennais FC (France)
– Yassine Gessime de USL Dunkerque (France) vers RC Strasbourg (France)
– Naïm Byar de Bologne FC (Italie) vers Wydad Casablanca (Maroc)
– Amir Richardson de ACF Fiorentina (Italie) vers FC Copenhague (Danemark)
– Elias Akhomach prêté du Villarreal FC (Espagne) à Rayo Vallecano (Espagne)
– Youssef Belamri du Raja Casablanca (Maroc) vers Al Ahly (Egypte)
– Soufiane Boufal de l’Union Saint-Gilloise (Belgique) vers le Havre AC (France)
– Jawad El Yamiq de Al Najma SC (Arabie Saoudite) vers Real Saragosse (Espagne)
– Youssef En-Nesyri de Fenerbahçe SK (Turquie) vers Al-Ittihad Club (Arabie Saoudite)
– Aymen Barkok de Schalke 04 (Allemagne) vers Raja de Casablanca (Maroc)
– Ayoub El Amloud de Al-Khaldiya SC (Bahreïn) vers Raja de Casablanca (Maroc).
– Anas Zniti de Al-Wasl SC (EAU) vers RS Berkane (Maroc).
S.L.