Eliesse Ben Seghir de nouveau blessé

La saison 2025-2026 démarre difficilement pour l’international marocain Eliesse Ben Seghir. Âgé de seulement 20 ans, l’ailier gauche du Bayer Leverkusen peine à trouver sa place en ce début d’exercice, n’ayant disputé que quelques minutes réparties sur 12 apparitions.

Présent avec la sélection marocaine lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), il avait déjà été contraint de manquer la finale en raison d’une blessure à la cheville contractée avant ce match décisif. Sur son compte X (anciennement Twitter), le Bayer Leverkusen a confirmé l’information :

« Prompt rétablissement, Eliesse ! Eliesse Ben Seghir sera indisponible pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville survenue avant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. »

Alors que le jeune talent commençait à monter en puissance, cette blessure survient à un moment particulièrement délicat, aussi bien pour le joueur que pour son club. L’inquiétude demeure quant à la gravité de la blessure et, surtout, à la durée de son indisponibilité. Le staff médical du Bayer Leverkusen devrait communiquer dans les prochains jours afin de préciser la nature exacte de ce coup d’arrêt pour le joueur marocain.

Dolourou YEO