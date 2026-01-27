Amine Radi taquine le Sénégal et relance la polémique de la CAN sur scène (VIDEO)

Lors d’un de ses récents spectacles, l’humoriste marocain Amine Radi a une nouvelle fois joué avec l’actualité sportive pour provoquer les rires du public. Dans un passage désormais repris sur les réseaux sociaux, il s’adresse directement à la salle et demande : « Est-ce qu’il y a des Sénégalais parmi nous ? »

À peine la question posée, des cris se font entendre, confirmant la présence de spectateurs sénégalais. Amine Radi, avec son style habituel, ne laisse pas l’occasion passer. Il enchaîne immédiatement : « Mais sinon, vous allez rester jusqu’à la fin du spectacle ou vous allez vous barrer avant ? »

Cette phrase, simple mais percutante, fait référence à un épisode qui a marqué la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Lors de la finale, l’équipe du Sénégal avait quitté la pelouse avant la fin de la rencontre, en signe de protestation contre l’arbitrage. Un geste qui avait fait grand bruit et qui reste encore dans les mémoires des supporters et des observateurs.

Le public, tant marocain que sénégalais, réagit avec humour. Les rires fusent, non seulement parce que la blague est bien construite, mais aussi parce qu’elle s’appuie sur un souvenir collectif. Amine Radi a su, comme à son habitude, utiliser un moment fort de l’actualité pour créer une complicité immédiate avec son auditoire.

Cette scène rappelle également le rôle de l’humour dans le débat public. En faisant référence à un sujet sensible, l’artiste ne cherche pas à provoquer la polémique, mais plutôt à dédramatiser et à inviter au rire. Une approche qui semble fonctionner, au vu de l’ambiance dans la salle.

En fin de compte, cette blague est un exemple de la manière dont Amine Radi continue de s’imposer comme une figure incontournable de la scène humoristique marocaine, capable de toucher un large public en mêlant actualité, dérision et autodérision.