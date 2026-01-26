Transfert avorté : En-Nesyri ne signera finalement pas à la Juventus

Enorme retournement de situation. Le transfert de Youssef En-Nesyri vers la Juventus, s’est effondré. Le journaliste renommé Fabrizio Romano a expliqué sur sa chaîne YouTube que le transfert de l’attaquant marocain vers la Juventus n’aura finalement pas lieu.

Romano a précisé que la rupture des négociations est due à l’impossiblité de trouver un accord sur les détails du prêt. Cela a conduit à l’arrêt des discussions, sans accord pour la signature d’un contrat définitif.

Il convient de rappeler que certaines informations publiées plus tôt dans la journée faisaient état de l’intérêt du FC Séville de récupérer son ancien attaquant marocain.