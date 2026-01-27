Tournoi au Qatar : l’Académie Mohammed VI perd avec les honneurs face au FC Barcelone (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe U18 de l’Académie Mohammed VI de football s’est inclinée, lundi au stade Mansour (complexe de l’Académie Aspire) à Doha, face à FC Barcelone sur le score de 3 buts à 1, en demi-finale de la Coupe internationale « Al-Kass ».

Dès l’entame de la rencontre, le FC Barcelone a exercé une forte pression offensive, parvenant à ouvrir le score grâce à une frappe puissante de Hugo Lugnás, depuis l’extérieur de la surface, qui a trouvé le chemin des filets à la 8è minute.

L’Académie Mohammed VI a rapidement réagi par l’entremise d’Elyas El Bayan, auteur d’un superbe tir logé dans la lucarne du gardien barcelonais (15e).

En seconde mi-temps, la formation espagnole a réussi à ajouter deux buts en l’espace de deux minutes. Ruslan Hernando a d’abord repris un centre pour porter le score à 2-1 (59e), avant que Hugo Lugnás ne signe son doublé à la 60è minute, sur une action similaire.

L’Académie Mohammed VI a été contrainte d’achever la rencontre en infériorité numérique après l’expulsion de Wadiî Aznass, suite à une intervention sur le joueur du FC Barcelone, Ahmed El Barkan (80è+3).

Lors de la conférence de presse tenue à l’issue de cette rencontre, l’entraîneur de l’équipe U18 de l’Académie Mohammed VI, Khalid Skatt, a salué la prestation de ses joueurs malgré la défaite, soulignant que la première période avait été équilibrée et que son équipe avait réussi à tenir tête à une formation barcelonaise disposant de joueurs de grande qualité.

Il a relevé que ce tournoi a offert à son équipe l’opportunité de se mesurer à des adversaires de très haut niveau, estimant que l’affrontement face au FC Barcelone constituait une expérience enrichissante pour cette génération, appelée à évoluer face à des joueurs dotés de grandes capacités, tout comme lors des confrontations avec d’autres équipes, à l’instar de l’Académie Aspire.

Le technicien marocain a ajouté que l’ensemble des matchs disputés par son équipe ont constitué des expériences importantes et précieuses, assurant que ces acquis seront exploités à l’avenir afin de poursuivre le développement de cette catégorie.

Le Tournoi international « Al-Kass » se poursuivra mardi avec deux matchs prévus au stade Mansour Miftah. Le premier opposera le club japonais de Kashiwa Reysol à l’Étoile Sportive du Sahel de Tunisie pour la cinquième place, tandis que le second mettra aux prises les Ecossais de Rangers face à l’Académie PVF pour la septième place.

À noter que cette compétition, qui réunit les plus grands talents émergents issus de différentes régions du monde, vise à mettre en lumière leurs compétences exceptionnelles.