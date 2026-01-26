Coupe de la CAF : revivez la victoire du WAC face à Maniema Union (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca s’est imposé à domicile face au club congolais de Maniema Union par 1 but à 0, en match de la troisième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), dimanche au complexe Mohammed V.

Le but de victoire des Rouges a été inscrit par Mohamed Moufid à la 81e minute.

Cette victoire permet au WAC de monopoliser le fauteuil de leader avec 9 points.