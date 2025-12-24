Amir Richardson sur les tablettes de Nice

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’approche du mercato hivernal, l’OGC Nice s’intéresse de près au profil du milieu international marocain Amir Richardson, sociétaire du club italien de la Fiorentina mais qui songe à rejoindre la Ligue 1.

Le milieu de 23 ans ne cache pas son désir de signer dès cet hiver au Gym où il a été formé jusque l’âge de 17 ans, affirmant qu’il a donné son accord pour un prêt à Nice.

« C’est mon club de cœur. J’ ai grandi dans cette ville, ma mère y habite encore », a déclaré Richardson au journal L’Equipe, Tout en assurant que Nice reste « un très bon club de Ligue 1 bien qu’il traverse une mauvaise passe, ce qui arrive à tout le monde ».

Recruté en août 2024 par la Fiorentina dans le cadre d’un contrat de 9 millions d’euros, le milieu central marocain a déjà disputé 39 matches au total en Serie A, mais son temps de jeu a été réduit depuis l’été dernier.

Plusieurs clubs européens s’intéressent à son profil, en particulier Strasbourg, Valence et Cologne, alors que Nice souhaite attirer son ancien talent cet hiver sous forme de prêt, puisqu’il est sous contrat jusqu’en juin 2029.

Formé au Havre AC, Amir Richardson avait signé en 2022 au Stade de Reims avant d’être directement prêté pour la durée d’une saison dans son club formateur, avec lequel il est couronné champion de Ligue 2 en 2023.

Il a notamment remporté avec le Maroc un titre de la CAN des moins de 23 ans en 2023 et la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Paris où il a été l’auteur d’excellentes prestations.

