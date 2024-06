L’ESSEC Business School Rabat encourage les jeunes entrepreneurs avec son Bootcamp

L’ESSEC Business School campus de Rabat lance son premier Youth Entrepreneurship and Leadership BootCamp, une opportunité exceptionnelle destinée aux lycéens âgés de 15 à 18 ans.

Ce programme immersif, qui se déroulera du 8 au 12 juillet 2024 sur le campus de l’ESSEC Business School – Afrique, vise à révéler le potentiel entrepreneurial des jeunes participants et à renforcer leurs compétences en communication et en prise de parole en public.

Pendant cinq jours intenses, les participants, en totale immersion et en anglais, découvriront les rouages de l’entrepreneuriat à succès et les techniques de communication performante. Grâce à une combinaison d’activités pédagogiques, ludiques et sportives, ils apprendront à travailler en équipe, à cultiver leur créativité et à se dépasser.

Les lycéens auront l’opportunité unique de vivre comme des étudiants de l’ESSEC Business School, tout en obtenant un Certificat de participation à la fin du programme.

Ce BootCamp leur permettra de :

Identifier des opportunités business : Apprendre à repérer des opportunités à partir de leur expérience quotidienne et de l'observation de leur environnement.

Communiquer et présenter leur projet : Convaincre leur audience de la qualité de leur projet.

Le Youth Entrepreneurship and Leadership BootCamp s’adresse aux lycéens passionnés par le business et l’entrepreneuriat, désireux d’approfondir leurs connaissances des startups, d’améliorer leurs compétences créatives et de développer leurs aptitudes en communication.

Ce programme se déroulera du 8 au 12 juillet 2024, sur le campus ESSEC Business School à Prestigia Plage des Nations, Rabat. À travers une série de workshops dynamiques, d’activités en groupes et de rencontres enrichissantes avec des entrepreneurs au sein de l’Incubateur In-Lab de l’ESSEC Africa, les participants auront une expérience concrète de la création d’un projet entrepreneurial et de l’utilisation des outils de communication pour convaincre