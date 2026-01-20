Blessure de Hamza Igamane: le terrible verdict est tombé

L’international marocain Hamza Igamane, sociétaire de LOSC Lille, sera « indisponible plusieurs mois » en raison d’une rupture du ligament, a annoncé lundi le club de Ligue 1.

« Les examens réalisés sur le joueur ont malheureusement confirmé une blessure sérieuse. Igamane souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit », a précisé le club dans un communiqué.

L’avant-centre marocain a été blessé dimanche lors de la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Entré en jeu à la 98e minute lors du match, le joueur a quitté la pelouse à la mi-temps de la prolongation à la suite d’une blessure à un genou.

« Le LOSC accompagnera au mieux son joueur afin de le voir revenir plus déterminé encore aux côtés de ses coéquipiers », a assuré le club.

Igamane avait subi une blessure à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, mais a été retenu par le sélectionneur national Walid Regragui avec les Lions de l’Atlas en tant que réserviste.

S.L.