L’ESSEC Business School – Campus Afrique : le «Youth Entrepreneurship and Leadership BootCamp» fait la part belle à l’innovation

Le campus Afrique de l’ESSEC Business School à Rabat connaît une activité intense durant cet été. Outre les étudiants du Master In Management de l’ESSEC Business School, venus parfaire leur formation dans le cadre des tracks de spécialisations au campus Afrique, deux autres programmes font souffler un vent de découverte et de diversité sur le campus marocain de la prestigieuse école de commerce parisienne : la “Summer School internationale” dans sa 3e édition et le tout premier “Youth Entrepreneurship and Leadership BootCamp”.

La Summer School Internationale : à la découverte de la richesse culturelle du Maroc et du potentiel économique de l’Afrique

La Summer School Internationale de l’ESSEC campus Afrique réunit les étudiants de 20 nationalités différentes, issus d’universités prestigieuses des cinq continents. Ces étudiants se forment aux enjeux liés à l’innovation et l’entrepreneuriat en Afrique, à travers, entre autres, des enseignements sur l’économie et la géopolitique africaines, l’entrepreneuriat, l’intelligence artificielle et ses applications sur le continent.

Parallèlement, les étudiants découvrent la culture marocaine via des enseignements de la culture arabe et un apprentissage de la darija. Les “Learning Expeditions” Business et culturelles occupent une place importante dans le programme des étudiants, à travers un séjour dans la belle ville de Tanger, un Trek dans les montagnes de l’Atlas et des visites d’entreprises et d’incubateurs nationaux partenaires de l’ESSEC Business School – Campus Afrique. Ces Learning offrent aux étudiants une occasion unique de se connecter à l’écosystème économique du Maroc et de prendre conscience de sa formidable dynamique.

Le Youth Entrepreneurship and Leadership BootCamp : Cultiver l’esprit entrepreneurial chez les jeunes

Ce bootcamp intensif de cinq jours, qui s’adresse aux lycéens âgés de 15 à 18 ans, a permis de révéler le potentiel entrepreneurial de ces jeunes. Dispensés entièrement en anglais et en format projets d’équipes, les enseignements du Bootcamp englobent l’entrepreneuriat, la créativité, la communication, la prise de parole en public et le leadership. Les jeunes lycéens ont également rencontré des entrepreneurs inspirants qui ont partagé leurs parcours et ont permis aux jeunes de se projeter. Au-delà des enseignements, les lycéens ont également profité d’activités sportives comme le surf et le golf, grâce aux infrastructures sportives accolées aux campus de l’ESSEC à la plage des nations.

L’ESSEC Business School – Campus Afrique : Un acteur clé de l’éducation et de la formation en Afrique

Avec ses programmes innovants et son engagement envers l’excellence, l’ESSEC Afrique se positionne comme un acteur clé de l’éducation et de la formation en Afrique. L’école offre aux étudiants et aux jeunes professionnels les outils et les compétences nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution.

À propos de l’ESSEC Afrique

L’ambition de l’ESSEC Afrique est de permettre à ses étudiants d’accéder à la formation de haut niveau de l’ESSEC Business School, prestigieuse institution académique d’excellence depuis 1907, caractérisée par ses valeurs, son savoir-faire et son esprit pionnier et de devenir une Business School de référence pour l’Afrique à travers un modèle pédagogique singulier, fondé sur la création et la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être ; trois axes de développement mixant l’apprentissage académique, l’expérience pratique et l’ouverture d’esprit.

De plus, pleinement intégrée dans son environnement, l’ESSEC Afrique travaille avec les acteurs politiques, économiques et associatifs marocains et africains pour relever les défis économiques, culturels et sociaux du continent avec une attention particulière au développement de ponts entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.