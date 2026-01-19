Liga: retour sur la défaite du Barça face à la Real Sociedad

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a été battu 2-1 dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad à Saint-Sébastien, mettant fin à une série de onze victoires toutes compétitions confondues.

Dominateurs malgré la pluie, les Barcelonais ont vu trois buts annulés en première période, dont deux après intervention de la VAR. Contre le cours du jeu, la Real a ouvert le score par Mikel Oyarzabal (32e).

Entré en jeu, Marcus Rashford a égalisé de la tête (70e), mais Gonçalo Guedes a redonné l’avantage aux Basques moins de vingt secondes plus tard (71e). Barcelone, qui a touché à cinq reprises les montants, s’incline malgré 3,58 expected goals, contre un seul pour la Real.

Leader de la Liga après 20 journées, le club catalan ne devance plus le Real Madrid que d’un point.

S.L.