« Arrêtez vite ! » : le joueur sénégalais Ibrahim Mbaye agacé par les demandes de tickets pour la finale

A l’occasion de la finale très attendue de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, prévue ce dimanche au stade Moulay Abdellah de Rabat, la quête des billets du match est un véritable casse-tête pour les supporters. La demande est en effet extrêmement forte, ce qui a favorisé l’essor du marché noir, où les prix ont atteint des niveaux exorbitants.

Selon plusieurs témoignages, certains billets se négocient jusqu’à 10.000 dirhams, provoquant colère et incompréhension chez de nombreux fans, qui dénoncent une spéculation excessive autour de cette affiche historique.

Dans ce contexte tendu, le joueur sénégalais Ibrahim Mbaye a réagi sur ses réseaux sociaux. Sur son compte Snapchat, il a publié un message, exprimant son agacement face aux nombreuses sollicitations reçues à la dernière minute. « Les gens qui m’envoient 0 message dans l’année et qui me demandent des places pour la finale, arrêtez vite svp ! », a-t-il écrit.

Un message qui reflète la pression autour de cette finale et l’ampleur de la ruée vers les billets, symbole de l’engouement populaire suscité par ce choc au sommet entre les Lions de l’Atlas et les Lions de la Teranga.

H.M.