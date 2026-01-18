Maroc-Sénégal: Walid Regragui transmet ses consignes aux joueurs (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont effectué, samedi, leur dernière séance d’entraînement, à la veille de la finale de la CAN 2025 face au Sénégal, prévue au stade Moulay Abdellah de Rabat.

Au cours de cette séance, Walid Regragui et son staff ont poursuivi la mise en place tactique et peaufiné les derniers réglages en vue du choc contre les Lions de la Teranga. Le sélectionneur national a, à plusieurs reprises, réuni les joueurs afin de leur transmettre ses consignes et les clés nécessaires pour aborder cette rencontre décisive, synonyme d’une deuxième étoile pour le Maroc.

Walid Regragui a affirmé, samedi à Rabat, qu’une seule marche sépare l’équipe nationale du titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) face au Sénégal, « l’une des meilleures équipes d’Afrique ».

S’exprimant en conférence de presse d’avant-finale, prévue dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah (20h00), Regragui a indiqué que « le Sénégal a joué quatre finales de la CAN et il a l’habitude de ce genre d’exercice », précisant que « ça sera un beau match et nous espérons être à la hauteur pour écrire l’histoire ».

Selon le coach, « il est important de savoir gérer les émotions. C’est nous qui avons la pression parce que nous jouons à domicile », estimant qu’ « il faut rester positif et se relâcher face au Sénégal qui sera au rendez-vous dans une finale qui ne sera pas facile ni pour nous ni pour eux ».

« Quand nous voulons gagner une compétition le critère physique et déterminant, mais sur le plan mental tous les joueurs seront présents et déterminés », a-t-il analysé, ajoutant que « nous devons garder l’intensité dans notre jeu et rester concentrés et agressifs ».

Pour le coach, « l’objectif de remporter cette CAN est celui de tout un pays », expliquant que « le but du Maroc est de pouvoir revenir en finale de cette compétition sur les prochaines éditions ».

Eliesse Ben Seghir a exprimé sa joie de disputer la finale de la CAN à domicile, « une finale importante pour le peuple marocain et le Maroc ».

« Nous sommes tous excités de jouer cette finale et rendre heureux nos supporters », a-t-il souligné, exprimant sa fierté de faire partie de cette génération de joueurs marocains qui s’apprête à écrire l’histoire du football marocain.

H.M.