Maroc-Sénégal : les supporters livrent leurs pronostics (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas affrontent ce dimanche le Sénégal au stade Moulay Abdellah de Rabat, en finale de la CAN 2025. A quelques heures du choc, les supporters se disent confiants et estiment que le Maroc est capable d’écrire l’histoire en décrochant cette deuxième Coupe d’Afrique qui nous fuie depuis 50 ans.

«Le Maroc va s’imposer sur le score de 2 à 0. Les Lions de la Teranga chercheront la victoire et proposeront donc un jeu ouvert, ce qui facilitera la tâche pour les joueurs marocains», souligne un supporter.

Un autre a également assuré avoir confiance en les Lions de l’Atlas pour offrir une seconde étoile au Royaume. «La sélection nationale a toujours eu du mal avec les petites équipes qui adoptent une tactique défensive mais livre un excellent niveau face aux grandes nations. Contre le Sénégal, le Maroc jouera sans complexe et dispose de tous les moyens pour remporter ce trophée», a-t-il ajouté.

Rappelons que les joueurs de la sélection marocaine de football se sont dits, samedi, déterminés à glaner le titre continental, lors de la finale de la CAN-2025 contre le Sénégal.

Dans des déclarations à la presse lors de la séance d’entraînement d’avant-match, au complexe Mohammed VI de football, ces joueurs ont affirmé que le sort du math sera décidé par des détails minimes.

Selon Mohamed Chibi, les préparatifs à ce match se passent dans une ambiance positive et les joueurs sont animés par la volonté de couronner leur parcours à la CAN par un titre.

Le joueur de Pyramids a affirmé que le fait de jouer à domicile est une motivation de plus pour les Lions de l’Atlas.

De son côté, Azzeddine Ounahi a indiqué que les joueurs sont conscients de l’ampleur de cette échéance et aspirent à relever le titre, ajoutant que le travail a commencé dès la précédente CAN jouée en Côte d’Ivoire.

Le milieu de terrain de Girona FC a souligné le niveau dont les joueurs marocains ont fait preuve, ajoutant qu’ils sont animés par la volonté de rendre fier le public marocain, qui les a soutenus tout au long de cette compétition.

Pour sa part, le gardien de but Mehdi Lahrar a indiqué que l’objectif sera de remporter le titre et d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de l’équipe nationale.

H.M.