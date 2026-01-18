CAN 2025: un arbitre Rd-Congolais pour la finale Maroc-Sénégal

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre Rd-Congolais, Jean Jacques Ngambo Ndala, pour officier la finale de la Coupe d’Afrique des Nations-2025, entre le Maroc et le Sénégal, dimanche (20H00) au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Ngambo Ndala sera assisté par ses compatriotes, Guylain Bongele Ngila et Gradel Mwanya Mbilizi, alors que le Congolais Styven Moutsassi Moyo sera 4è arbitre.

Le Gabonais, Pierre Ghislain Atcho, a été désigné arbitre de la VAR. Il sera épaulé par l’Eswatinienne Letticia Viana et le Kenyan Stephane Eleazar Yiembe.

S.L.