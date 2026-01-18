Voici la compo probable des Lions face au Sénégal
Le football africain s’apprête à vivre, dimanche soir, l’un de ses rendez-vous les plus prestigieux. Le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat accueillera la finale de la 35è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025), opposant le Maroc au Sénégal, dans une affiche de très haut niveau entre deux références majeures du football continental.
Cette confrontation met aux prises deux sélections qui dominent la scène africaine depuis plusieurs années, tant par la régularité de leurs performances que par la qualité de leurs effectifs, toutes catégories confondues. Lions de l’Atlas et Lions de la Téranga se retrouvent ainsi pour une finale qui promet intensité, rigueur tactique et engagement total.
Voici la compo probable des Lions de l’Atlas :
Yassine Bounou
Noussair Mazraoui
Nayef Aguerd
Adam Masina
Achraf Hakimi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Brahim Diaz
Abdessamad Ezzalzouli
Ismael Saibari
Ayoub El Kaabi
S.L.