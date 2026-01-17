Maroc-Sénégal: la compo probable des Lions de l’Atlas

Le football africain s’apprête à vivre, dimanche soir, l’un de ses rendez-vous les plus prestigieux. Le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat accueillera la finale de la 35è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025), opposant le Maroc au Sénégal, dans une affiche de très haut niveau entre deux références majeures du football continental.

Cette confrontation met aux prises deux sélections qui dominent la scène africaine depuis plusieurs années, tant par la régularité de leurs performances que par la qualité de leurs effectifs, toutes catégories confondues. Lions de l’Atlas et Lions de la Téranga se retrouvent ainsi pour une finale qui promet intensité, rigueur tactique et engagement total.

Voici la compo probable des Lions de l’Atlas :

Yassine Bounou

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd

Adam Masina

Achraf Hakimi

Bilal El Khannouss

Neil El Aynaoui

Brahim Diaz

Abdessamad Ezzalzouli

Ismael Saibari

Ayoub El Kaabi

S.L.