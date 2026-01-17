CAN 2025: l’entraîneur du PSV encourage Saibari et Salah-Eddine avant la finale

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du PSV Eindhoven, Peter Bosz, a encouragé ses joueurs marocains, Ismaël Saibari et Anass Salah-Eddine, à remporter la 35è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

« Je les ai félicités pour leur qualification en finale de la CAN et leur ai dit qu’ils doivent remporter le titre continental maintenant », a déclaré, vendredi, le coach du PSV Eindhoven, lors d’une conférence de presse à la veille du match de championnat contre Sittard.

Peter Bosz a souligné qu’un tel sacre serait « formidable » et inspirant pour le club.

« Revenir ici en tant que vainqueurs de la CAN, cela nous parle énormément », a-t-il insisté.

Le Maroc affronte dimanche le Sénégal en finale de la CAN et tentera de décrocher le titre, cinquante ans après son seul et unique sacre continental, en 1976.

S.L