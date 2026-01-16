Brahim Diaz, la nouvelle idole du public marocain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le quotidien sportif espagnol AS a mis en exergue, vendredi, le rôle déterminant de Brahim Díaz dans le dispositif offensif de l’équipe nationale marocaine, le qualifiant de « grande star » de la sélection nationale qui porte les espoirs de tout un peuple lors de la 35è Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Dans un article consacré à l’ascension du joueur du Real Madrid, le journal souligne que Brahim Díaz s’est imposé comme la nouvelle idole du public marocain avec des « statistiques impressionnantes » depuis qu’il a choisi de jouer sous le maillot marocain en 2024.

AS relève que Brahim Díaz totalise 21 sélections avec les Lions de l’Atlas au cours desquelles il a contribué grandement au parcours sans la moindre défaite de la sélection, avec 18 victoires, trois matches nuls et 13 buts à son actif.

Le quotidien met également en avant l’influence décisive de Brahim Díaz tout au long du parcours des Lions de l’Atlas dans cette CAN jusqu’à la finale, notant qu’avec cinq buts inscrits en six rencontres, il figure parmi les principaux artisans du rêve marocain de reconquérir un titre continental attendu depuis près d’un demi-siècle.

Revenant sur la demi-finale face au Nigeria, AS souligne que le sélectionneur national Walid Regragui a choisi de maintenir Díaz sur la pelouse jusqu’au terme des prolongations, misant sur un « éclair de génie » susceptible de faire basculer la rencontre, finalement remportée aux tirs au but par les Lions de l’Atlas.

AS conclut que Brahim Díaz, 26 ans et en pleine maturité sportive, s’affirme désormais comme l’un des piliers du projet ambitieux porté par la sélection nationale, à l’approche de la finale de la CAN et des prochaines échéances internationales.

S.L.