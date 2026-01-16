Du nouveau concernant l’avenir de Gessime Yassine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le RC Strasbourg a trouvé un accord avec l’USL Dunkerque (L2) pour le transfert de la pépite marocaine, Gessime Yassine, dans le cadre d’un contrat de quatre ans et demi, rapporte vendredi le journal sportif L’Equipe.

« Le directeur du football de Dunkerque, Demba Ba, et les responsables du club alsacien sont tombés d’accord autour d’un contrat pour un montant de quelque 7 M€ », précise le média français.

Dans les radars de plusieurs clubs de Ligue 1, Yassine a connu un saut de notoriété sur la scène européenne depuis le sacre historique des Lionceaux de l’Atlas lors de la dernière Coupe du monde U20.

La traditionnelle visite médicale est d’ores et déjà programmée en prélude à l’annonce officielle de l’arrivée de l’ailier marocain à Strasbourg.

Selon L’Equipe, « les doutes autour de sa faculté à résister aux impacts dans le football de haut niveau ont été peu à peu chassés. Mais c’est sans doute sur sa capacité à être efficace que l’ailier gaucher a le plus progressé ».

Le jeune attaquant de 20 ans s’est progressivement imposé comme l’un des éléments offensifs majeurs de l’USLD. Depuis le début de la saison, il totalise deux buts et sept passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues en Ligue 2, confirmant sa régularité et son impact dans le jeu.

Sur le plan international, Gessime Yassine fait partie de la génération montante du football marocain. Titulaire avec la sélection U20, il s’est illustré lors de la Coupe du monde U20 au Chili où ses performances ont contribué au parcours des Lionceaux, couronnés champions du monde de leur catégorie.

S.L.