Coupe du Roi: LaLiga condamne des insultes racistes visant Vinícius à Albacete

Par LeSiteinfo avec MAP

LaLiga a condamné, jeudi, des insultes à caractère raciste adressées à l’attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, avant la rencontre de la Coupe du Roi disputée mercredi à Albacete et soldée par l’élimination du club madrilène (3-2).

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’instance espagnole a réaffirmé son refus de tout acte de racisme, soulignant qu’ »il n’y a pas de place pour la haine sur ou en dehors du terrain », et exprimant son soutien au joueur brésilien.

Des chants racistes avaient été entendus avant le coup d’envoi de la rencontre, marquée par les débuts d’Álvaro Arbeloa sur le banc madrilène. Le joueur brésilien a déjà été visé par plusieurs actes similaires, reconnues par la justice espagnole comme des délits de haine.

Ces dernières années, plusieurs décisions judiciaires ont sanctionné des comportements racistes visant Vinícius. En 2024, trois supporters avaient été condamnés à huit mois de prison pour des insultes proférées lors d’un match à Mestalla (Valence).

En 2025, l’Audience provinciale de Valladolid avait infligé un an de prison à cinq personnes pour des faits similaires survenus en 2022.

La même année, quatre membres d’un groupe ultra avaient été condamnés, après reconnaissance des faits, pour avoir accroché un mannequin portant le maillot du joueur à la veille d’un derby madrilène en 2023, leurs peines étant ensuite converties en amendes et interdictions de stade.