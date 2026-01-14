Maroc-Nigeria: contrôles renforcés au stade Moulay Abdellah (VIDEO)

A la Une

Les accès du Complexe Moulay Abdellah de Rabat connaissent, ce mercredi, un dispositif sécuritaire particulier en prévision du match Maroc-Nigeria, pour le compte des demi-finales de la CAN 2025.

Ces mesures visent à empêcher l’introduction d’objets interdits, conformément à la liste des produits prohibés établie par la CAF afin d’assurer le bon déroulement de la rencontre et de garantir la sécurité des joueurs et du public.

Selon l’envoyé spécial de Le Site info Sport au stade Moulay Abdellah, les éléments chargés de la sécurisation des accès procèdent à des fouilles minutieuses des supporters.



A noter que le coup d’envoi de la rencontre entre les deux sélections sera donné à 21 heures.

S.L