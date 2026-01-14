Maroc-Nigeria: le onze de départ des Lions est tombé

Le sélectionneur national, Walid Regragui a affirmé, mardi à Rabat, que le match des demi-finales contre le Nigeria est une finale avant l’heure.

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match, le coach a souligné que « ça fait longtemps que le Maroc n’a pas été en demi-finale de la CAN », précisant que « nous allons jouer contre une équipe forte et régulière et nous espérons remporter le match pour nous retrouver en finale ».

« Le Nigeria a de bons joueurs et un banc bien garni, mais l’important c’est que nous devons être forts mentalement pour ne pas permettre au Nigeria de souffler et garder leur impact technique et athlétique », a-t-il analysé, estimant que « ça sera un bon test pour les deux équipes ».

« Nous sommes montés en puissance depuis le premier tour par ce que nous avions des joueurs à mettre en forme comme Hamza Igamane, Achraf Hakimi et Brahim Diaz », a indiqué Regragui, ajoutant que « nous allons jouer face à une équipe qui a digéré son élimination de la Coupe du monde et sera focalisée sur cette compétition pour faire un résultat positif ». Selon le sélectionneur national, « le dernier carré de cette édition de la CAN est le plus relevé avec des ballons d’or africains qui vont s’affronter », notant que « c’est la meilleure image que nous pouvons donner du football africain ».

Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd

Adam Masina

Achraf Hakimi

Bilal El Khannouss

Neil El Aynaoui

Brahim Diaz

Abdessamad Ezzalzouli

Ismael Saibari

Ayoub El Kaabi

S.L.