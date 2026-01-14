Les chiffres à retenir avant le match Maroc-Nigeria

Voici quelques statistiques clés du match de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, qui opposera le Maroc et le Nigeria, mercredi (21H00) au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Maroc

· A porté son total historique de buts en Coupe d’Afrique des Nations à 96.

· Dispute les demi-finales pour la cinquième fois (1980, 1986, 1988, 2004, 2025).

· Accueille les demi-finales pour la deuxième fois, après 1988.

· N’a remporté qu’une seule de ses trois précédentes demi-finales (en 2004).

· A perdu sa première demi-finale en 1980 face au pays hôte, le Nigeria.

· Toutes les équipes ayant éliminé le Maroc en demi-finale ont ensuite remporté le titre.

· Une victoire lui permettrait d’accéder à une deuxième finale, la première depuis plus de 21 ans.

· Toutes les demi-finales disputées par le Maroc ont été décidées dans le jeu, sans tirs au but.

· Ses trois défaites en demi-finale l’ont toutes été sur le score de 1-0.

· Une victoire ferait du Maroc le deuxième pays hôte consécutif à atteindre la finale.

· En cas de victoire, le Maroc deviendrait le 15è pays hôte à disputer une finale de la CAN.

· A conservé sa cage inviolée à quatre reprises lors de cette édition, un record pour le pays sur une seule CAN.

· Yassine Bounou est le premier gardien marocain à réaliser quatre clean sheets en Coupe d’Afrique des Nations.

· Brahim Diaz a inscrit cinq buts, devenant le premier joueur à marquer lors de cinq matchs depuis 2021.

· Une victoire permettrait au Maroc d’atteindre sa troisième finale CAF senior en moins d’un an.

Nigeria

· A inscrit au moins deux buts lors de chacun de ses cinq matchs, une première dans son histoire en Coupe d’Afrique des Nations.

· A inscrit 14 buts lors de l’édition en cours, son plus haut total sur une seule CAN.

· A remporté cinq matches consécutifs de CAN pour la première fois.

· N’a jamais remporté six matchs consécutifs ni six matchs lors d’une seule édition de la CAN.

· Depuis l’instauration du format à 24 équipes, seuls le Sénégal (2019, 2021, 2025) et le Nigeria (2019, 2023, 2025) ont atteint trois demi-finales.

· A été éliminé en demi-finale plus souvent que toute autre Nation en CAN.

· Une victoire permettrait au Nigeria d’atteindre une neuvième finale de CAN et de disputer deux finales consécutives pour la deuxième fois de son histoire (après 1988 et 1990).

· Rejoindrait le Ghana avec neuf participations en finale de CAN.

· Finales de CAN disputées précédemment : 1980, 1984, 1988, 1990, 1994, 2000, 2013 et 2023.

· Cinquième apparition en demi-finale lors de ses six dernières participations à la CAN.

· N’a manqué les demi-finales qu’à trois reprises en 20 participations à la CAN (1982, 2008, 2021).

· A gagné quatre demi-finales dans le jeu (1980, 1990, 2000, 2013).

· A perdu quatre demi-finales dans le jeu (1978, 1992, 2002, 2019).

· Victor Osimhen compte quatre buts dans le tournoi en cours, le meilleur total pour un Nigérian depuis Odion Ighalo en 2019.

· Le Nigeria n’a concédé aucun tir cadré face à l’Algérie.

· Affiche un taux de conversion des tirs de 21%, le meilleur du tournoi.

S.L.