Maroc-Nigeria: la compo probable des Lions de l’Atlas

Rédaction N14 janvier 2026 - 15:26

La sélection marocaine affrontera le Nigeria ce mercredi à 20h00, au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Les Lions de l’Atlas avaient éliminé le Cameroun en quart de finale (2-0).

Les Lions de l’Atlas auront un atout de taille, en l’occurrence un public acquis à leur cause et une série de 38 matches à domicile sans défaite.

Voici la composition probable des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd

Adam Masina

Achraf Hakimi

Bilal El Khannouss

Neil El Aynaoui

Brahim Diaz

Abdessamad Ezzalzouli

Ismael Saibari

Ayoub El Kaabi

S.L.



