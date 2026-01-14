Sport
Maroc-Nigeria: la compo probable des Lions de l’Atlas
La sélection marocaine affrontera le Nigeria ce mercredi à 20h00, au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.
Les Lions de l’Atlas avaient éliminé le Cameroun en quart de finale (2-0).
Les Lions de l’Atlas auront un atout de taille, en l’occurrence un public acquis à leur cause et une série de 38 matches à domicile sans défaite.
Voici la composition probable des Lions de l’Atlas:
Yassine Bounou
Noussair Mazraoui
Nayef Aguerd
Adam Masina
Achraf Hakimi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Brahim Diaz
Abdessamad Ezzalzouli
Ismael Saibari
Ayoub El Kaabi
S.L.