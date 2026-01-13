Maroc-Nigeria: les Lions de l’Atlas affichent leurs ambitions

Par LeSiteinfo avec MAP

La demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 qui opposera le Maroc au Nigeria, mercredi (21H00) au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat sera « difficile » entre « deux grandes Nations du football » africain et mondial, a assuré l’international marocain, Soufiane Rahimi.

« C’est un grand match. Nous espérons être présents mentalement », a dit Rahimi dans des déclarations à la presse lors de la dernière séance d’entraînement qui a précédé cette confrontation, mardi au complexe Mohammed VI de football.

De son côté, le défenseur des Lions de l’Atlas, Abdelhamid Aït Boudlal a indiqué que l’équipe du Maroc a bien étudié les points de force et de faiblesse des Super Eagles, assurant que l’essentiel est d’atteindre la finale et décrocher le titre.

« La CAN est une compétition difficile. Nous devons être combatifs et soudés », a-t-il souligné, relevant que les Lions de l’Atlas sont sur la bonne voie. Même son de cloche chez Abdessamad Ezzalzouli, qui a estimé que le match sera difficile et que l’équipe du Maroc doit être concentrée 100 pc durant cette rencontre.

« Nous nous sommes bien préparés pour cette demi-finale et nous voulons l’emporter », a ajouté le joueur du Real Bétis.

Pour sa part, le milieu de terrain de l’équipe du Nigeria, Mohammed Usman a indiqué que son équipe est prête pour affronter le Maroc, relevant que l’ambiance au sein du groupe est « fantastique ». « Nous voulons écrire l’histoire et décrocher le titre », a-t-il poursuivi.

De son côté, le défenseur des Super Eagles, Chidozie Awaziem, a dit que le match face au Maroc sera très relevé et que tous les joueurs travaillent d’arrache-pied afin de décrocher le billet de la finale.

L’autre demie mettra aux prises le Sénégal et l’Egypte, mercredi (18H00) à Tanger.

S.L