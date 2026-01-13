Egypte-Sénégal: où et quand regarder le match ?

Forte de plusieurs exploits continentaux, la sélection égyptienne de football affronte, mercredi au Grand Stade de Tanger, son homologue sénégalaise en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Les Pharaons visent une huitième étoile continentale, tandis que les Lions de la Teranga guettent l’opportunité de décrocher leur deuxième sacre africain.

Conduits par Mohamed Salah, les Egyptiens n’ont qu’un seul objectif: s’imposer pour atteindre une finale qui leur échappe depuis 2010. En face, la sélection sénégalaise emmenée par Sadio Mané, solide dans son organisation et riche en individualités, vise un nouveau titre après celui remporté lors de l’édition 2021.

Depuis le lancement de la compétition, les deux équipes affichent des parcours quasi identiques. Chacune a enregistré quatre victoires et un match nul. Le Sénégal s’est montré plus prolifique offensivement, avec 11 buts inscrits pour seulement deux encaissés, tandis que l’Égypte a marqué neuf fois et concédé quatre buts.

Les Pharaons ont validé leur qualification pour le dernier carré aux dépens du tenant du titre, la Côte d’Ivoire, au terme d’une prestation convaincante, qui leur a permis de contenir l’impact physique des Éléphants. De son côté, le Sénégal, qui a disputé l’ensemble de ses rencontres à Tanger, a difficilement décroché son billet pour les demi-finales en s’imposant face au Mali (1-0), réduit à dix joueurs en fin de match.

L’Egypte dispute ainsi la 17è demi-finale de la CAN de son histoire, avec encore en mémoire la finale perdue face au Sénégal en 2021. Les Lions de la Teranga, demi-finalistes pour la septième fois, nourrissent quant à eux l’ambition de consolider leur dynamique continentale positive observée au cours de la dernière décennie.

Les deux sélections se sont affrontées à cinq reprises lors des phases finales de la CAN. Le bilan est parfaitement équilibré: deux victoires chacune et un match nul, avec trois buts marqués et encaissés de part et d’autre. En revanche, l’avantage global penche légèrement en faveur de l’Egypte dans l’ensemble des compétitions, avec sept succès en quinze confrontations, contre cinq victoires pour le Sénégal et trois matchs nuls.

Les Pharaons comptent également sur l’expérience et l’ambition de leur sélectionneur Hossam Hassan, triple champion d’Afrique en tant que joueur, qui aspire à marcher sur les traces de son compatriote Mahmoud El Gohary, vainqueur de la CAN à la fois comme joueur et comme entraîneur. Côté sénégalais, Pape Thiaw, finaliste en tant que joueur en 2002, ambitionne de devenir le deuxième technicien de son pays à soulever le trophée continental après Aliou Cissé en 2021.

Sur le terrain, la confrontation s’annonce également palpitante entre Mohamed Salah, en quête de son premier titre africain, et Sadio Mané, sacré champion d’Afrique en 2021. Les deux joueurs, anciens coéquipiers à Liverpool, se sont retrouvés lors des cinq dernières confrontations directes entre leurs sélections, avec un avantage pour le Sénégal, vainqueur à trois reprises, contre un succès égyptien et un match nul.

Les deux joueurs comptent chacun cinq participations à la Coupe d’Afrique des Nations et ont remporté à deux reprises le Ballon d’Or africain. Le trophée est revenu à Mohamed Salah en 2017 et 2018, tandis que Sadio Mané l’a décroché en 2019 et 2022.

La demi-finale entre l’Egypte et le Sénégal s’annonce ainsi indécise et disputée, entre deux sélections parmi les meilleures du continent. Le vainqueur de cette confrontation décrochera son billet pour la finale de la CAN, au terme d’un match dont l’issue sera scellée sur la pelouse du Grand Stade de Tanger.

Le coup d’envoi du match Egypte-Sénégal sera donné à 18 heures. Il sera retransmis sur beIN Sports Mena Max, beIN Sports FR 1, Arryadia TNT et Al Aoula.

S.L.