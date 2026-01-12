Maroc-Nigeria : Walid Regragui tient une conférence de presse

Walid Regragui va tenir une conférence de presse avant le match face au Nigeria, comptant pour la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

La conférence du sélectionneur national se tiendra ce mardi à partir de 11h30, en compagnie du gardien de but Munir El Kajoui. La sélection marocaine effectuera également sa dernière séance d’entraînement ce mardi à partir de 17h45. Cette séance sera ouverte aux médias pendant 15 minutes.

Pour rappel, la rencontre Maroc–Nigeria se disputera mercredi, à partir de 21h00, au complexe Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre des demi-finales de la CAN 2025.

H.M.