Mariage d’une fille mineure par « la Fatiha » à Kénitra : le Procureur met fin aux rumeurs

Les informations relayées au sujet d’une présumée tentative de mariage par « la Fatiha » d’une fille mineure sans consentement avec une personne adulte sont dénuées de tout fondement, a assuré, mercredi, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Kénitra.

Suite à la diffusion sur des sites web et des réseaux sociaux d’informations concernant un prétendu mariage par « la Fatiha » d’une mineure âgée d’environ 14 ans, sans son consentement, avec un adulte plus âgé qu’elle, dans la région de Kénitra, ainsi que d’une copie de plainte déposée par une association de la société civile, une enquête judiciaire a été ouverte et confiée au Centre judiciaire de la Gendarmerie Royale à Kénitra, afin de vérifier la véracité de ces informations, indique un communiqué du Procureur général du Roi.

L’enquête a conclu que les informations publiées et diffusées sont infondées et que la jeune fille citée dans la plainte est une fillette de 11 ans qui vit en toute quiétude avec sa famille, sans rapport aucun avec ces faits.

La même source précise que l’enquête se poursuit afin d’identifier la partie à l’origine de la diffusion de ces fausses informations sur les réseaux sociaux, sans respect pour la vie privée de la jeune fille et pour sa famille, notant que les mesures judiciaires appropriées seront prises à la lumière des conclusions de l’enquête.