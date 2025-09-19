Najat Aatabou chante au mariage de sa fille Samia (VIDEO)

La chanteuse Najat Aatabou a célébré, jeudi soir à Rabat, le mariage de sa fille Samia Dikouk, lors d’une cérémonie intime réunissant uniquement la famille et les proches.

Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos montrant la joie des mariés ainsi que celle de Najat Aatabou, qui n’a pas manqué d’animer la fête en chantant pour sa fille. Les messages de félicitations et de vœux se sont ensuite multipliés de la part de ses admirateurs.