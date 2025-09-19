Maroc

Najat Aatabou chante au mariage de sa fille Samia (VIDEO)

Rédaction M19 septembre 2025 - 13:30

La chanteuse Najat Aatabou a célébré, jeudi soir à Rabat, le mariage de sa fille Samia Dikouk, lors d’une cérémonie intime réunissant uniquement la famille et les proches.

Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos montrant la joie des mariés ainsi que celle de Najat Aatabou, qui n’a pas manqué d’animer la fête en chantant pour sa fille. Les messages de félicitations et de vœux se sont ensuite multipliés de la part de ses admirateurs.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction M19 septembre 2025 - 13:30


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page