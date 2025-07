Mariage des femmes: un député USFPiste dézingue Abdelilah Benkirane

Ismail El Allaoui, député USFPiste, a tiré à boulets rouges sur Abdelilah Benkirane après les déclarations controversées de l’ancien Chef de gouvernement sur le mariage des femmes.

Lors de la dernière séance mensuelle consacrée aux questions orales adressées à Aziz Akhannouch, El Allaoui a profité de l’intervention de son groupe pour dézinguer Benkirane.

El Allaoui a imputé aux deux gouvernements dirigés par le PJD et à leurs politiques la responsabilité directe des difficultés actuelles de la société marocaine. Pour le député, il s’agit d’ailleurs de la principale cause du désintérêt croissant des jeunes pour le mariage.

«Benkirane : occupe-toi de tes affaires. Va accomplir un pèlerinage et donne-toi un peu de repos. Laisse les autres travailler», a-t-il lancé.

El Allaoui a également condamné les propos de Benkirane qualifiant les femmes marocaines non-mariées de « cigognes ». «Les Marocaines sont des femmes dignes et respectables, contrairement à ce que Benkirane a laissé entendre», s’est-il insurgé.

Pour rappel, les déclarations controversées d’Abdelilah Benkirane lors d’un meeting partisan à Agadir, où il a comparé les femmes non mariées à des cigognes, ont suscité une vive indignation parmi plusieurs figures politiques et chez les organisations féministes et de défense des droits au Maroc.

N.M.