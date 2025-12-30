CAN 2025. Phase de groupes: carton plein pour le Nigeria

Par LeSiteinfo avec MAP

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le Nigeria a conclu la phase de groupes sur une nouvelle victoire face à l’Ouganda (3-1), mardi au Complexe Sportif de de Fès, lors de la troisième et dernière journée du groupe C.

Pour cette rencontre, le sélectionneur nigérian a logiquement choisi de faire tourner son effectif en vue du prochain tour, laissant notamment Lookman, Iwobi et Adams au repos. Dès l’entame, les Super Eagles ont construit leurs actions depuis l’arrière, tandis que les Grues ougandaises ont opté pour un bloc bas, misant essentiellement sur les contre-attaques.

Les Nigérians se sont procurés les premières situations dangereuses, notamment à la 8è minute, lorsque Moses Simon, très en vue sur son couloir gauche, a éliminé deux défenseurs avant de pénétrer dans la surface et tenter de servir Victor Osimhen, une action finalement coupée par la défense centrale ougandaise.

Peu après, Osimhen s’est illustré sur un contre rapide, prenant de vitesse son vis-à-vis avant de servir en retrait Paul Onuachu, dont la tentative a été stoppée par un arrêt réflexe du gardien Denis Onyango.

La domination nigériane s’est concrétisée à la 28è minute par Paul Onuachu, qui a ouvert le score d’une frappe précise du pied droit dans le petit filet, après une passe décisive de Fisayo Dele-Bashiru (1-0). Touché, le gardien ougandais Onyango a tenté de poursuivre la rencontre avant d’être finalement remplacé en fin de première période.

Maîtrisant largement les débats, le Nigeria a imposé son rythme avec une possession du ballon de plus de 65 %, face à une sélection ougandaise en difficulté pour franchir la ligne médiane. Très actif, Moses Simon a multiplié les percées et les dribbles sur le flanc gauche, mettant constamment en difficulté la défense adverse.

Au début de la seconde période, l’Ouganda a tenté un sursaut d’orgueil, sans toutefois parvenir à inquiéter le gardien nigérian. La situation s’est compliquée davantage pour les Grues lorsque leur portier Jamal Magoola a été expulsé pour une main en dehors de la surface de réparation sur un contre mené par Osimhen. Réduits à dix, les Ougandais ont été contraints de faire entrer leur troisième gardien, Legason, après la sortie du milieu de terrain Alhassan.

Profitant de leur supériorité numérique, les Super Eagles ont accentué leur avance à la 62è minute par Raphaël Onyedika, avant que ce dernier ne signe un doublé à la 67è minute, reprenant en puissance un ballon en retrait de Samuel Chukwueze pour porter le score à 3-0.

Malgré l’infériorité numérique, l’Ouganda est parvenu à réduire l’écart à la 74è minute, lorsque Mato, servi en profondeur par Okiello, a lobé le gardien nigérian Uzoho pour inscrire le but de l’honneur (3-1).

Grâce à ce troisième succès consécutif, le Nigeria termine en tête du groupe C avec un parcours sans faute, tandis que l’Ouganda quitte la compétition après une phase de groupes compliquée.

S.L