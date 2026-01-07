CAN 2025 : les Congolais remercient le peuple marocain (VIDEO)

Malgré leur défaite face à l’Algérie, les joueurs de la sélection congolaise ont tenu à adresser un message fort de reconnaissance au peuple marocain.

Dans les vestiaires, juste après la rencontre, plusieurs internationaux congolais ont exprimé leurs remerciements pour l’accueil chaleureux et la qualité de l’organisation tout au long de leur séjour.

Drapeau marocain à la main, les joueurs ont salué le professionnalisme, la disponibilité et le sens de l’hospitalité dont ils ont bénéficié, que ce soit au niveau de l’hébergement, des infrastructures sportives ou de l’encadrement. Un geste apprécié, qui illustre l’esprit de respect et de fraternité entre les peuples africains, au-delà du résultat sportif.

https://www.facebook.com/reel/2828272120841098