CAN 2025 : une belle prime pour les joueurs du Cameroun avant d’affronter le Maroc

Le gouvernement camerounais a décidé d’accorder une prime aux joueurs de la sélection nationale, après leur victoire face à l’Afrique du Sud et leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, a en effet annoncé qu’une prime de 18 millions de francs CFA, soit près de 300.000 dirhams, sera accordée aux joueurs avant d’affronter les Lions de l’Atlas en quart de finale.

Pour rappel, l’équipe du Cameroun a rejoint la sélection marocaine en quart de finale de la CAN-2025 de football, en battant l’Afrique du Sud par 2 buts à 1, en huitième de finale, dimanche au Stade Al Madina à Rabat.

Les buts de la victoire camerounaise ont été inscrits par Junior Tchamadeu (34e) et Christian Kofane (47e). Sekotori Makgopa a réduit le score pour les sud-africains (88e).

Les Lions Indomptables seront les adversaires, en quart de finale, des Lions de l’Atlas, qui ont évincé la Tanzanie sur un but de Brahim Diaz (64e).

M.A.